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Ракурс
ССО поразили ряд мостов, которые использовал враг, фото: ССО

Операция «Кондуктор» — ССО поразили 13 железнодорожных мостов на ВОТ

21 июл 2026, 19:21
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Сили спеціальних операцій ЗСУ протягом червня-липня уразили 13 залізничних мостів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це сьогодні, 21 липня. повідомило видання «Українська правда» з посиланням на джерело у військових колах.

На сторінці ССО наразі з’явився анонс майбутнього оприлюднення деталей про цю операцію.

13 залізничних мостів. Операція ССО «Кондуктор». Логістичні артерії ворога. Деталі згодом… — вказано в повідомленні.

Джерело: ССО, «Українська правда»

Источник: Ракурс


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