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Ракурс
ССО вразили низку мостів, які використовував ворог, фото: ССО

Операція «Кондуктор» — ССО вразили 13 залізничних мостів на ТОТ

21 лип 2026, 19:21
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Сили спеціальних операцій ЗСУ протягом червня-липня уразили 13 залізничних мостів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це сьогодні, 21 липня. повідомило видання «Українська правда» з посиланням на джерело у військових колах.

На сторінці ССО наразі з’явився анонс майбутнього оприлюднення деталей про цю операцію.

13 залізничних мостів. Операція ССО «Кондуктор». Логістичні артерії ворога. Деталі згодом… — вказано в повідомленні.

Джерело: ССО, «Українська правда»

Джерело: Ракурс


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