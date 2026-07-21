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ССО вразили низку мостів, які використовував ворог, фото: ССО
Операція «Кондуктор» — ССО вразили 13 залізничних мостів на ТОТhttps://racurs.ua/ua/n215141-operaciya-konduktor-sso-vrazyly-13-zaliznychnyh-mostiv-na-tot.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій ЗСУ протягом червня-липня уразили 13 залізничних мостів на тимчасово окупованих територіях України.
Про це сьогодні, 21 липня. повідомило видання «Українська правда» з посиланням на джерело у військових колах.
На сторінці ССО наразі з’явився анонс майбутнього оприлюднення деталей про цю операцію.
13 залізничних мостів. Операція ССО «Кондуктор». Логістичні артерії ворога. Деталі згодом… — вказано в повідомленні.
Джерело: ССО, «Українська правда»