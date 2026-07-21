ССО вразили низку мостів, які використовував ворог, фото: ССО

https://racurs.ua/ua/n215141-operaciya-konduktor-sso-vrazyly-13-zaliznychnyh-mostiv-na-tot.html

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Сили спеціальних операцій ЗСУ протягом червня-липня уразили 13 залізничних мостів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це сьогодні, 21 липня. повідомило видання «Українська правда» з посиланням на джерело у військових колах.

На сторінці ССО наразі з’явився анонс майбутнього оприлюднення деталей про цю операцію.

13 залізничних мостів. Операція ССО «Кондуктор». Логістичні артерії ворога. Деталі згодом… — вказано в повідомленні.

Джерело: ССО, «Українська правда»