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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

FPV-дроны уничтожили рашистов, пытавшихся дойти до позиций Сил обороны (ВИДЕО)

22 июл 2026, 14:34
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Українські FPV-дрони знищили рашистів, які намагалися наблизитися до позицій Сил оборони.

Відповідне відео сьогодні, 22 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Розвідка бригади «Форпост» своєчасно виявила пересування групи окупантів, яка намагалася наблизитися до українських позицій. Координати цілей оперативно отримали оператори FPV-дронів. Далі — справа точності та злагодженої роботи. Для противника цей маршрут завершився значно раніше, ніж він розраховував, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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