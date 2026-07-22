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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

FPV-дрони знищили рашистів, які намагалися дійти до позицій Сил оборони (ВІДЕО)

22 лип 2026, 14:34
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Українські FPV-дрони знищили рашистів, які намагалися наблизитися до позицій Сил оборони.

Відповідне відео сьогодні, 22 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Розвідка бригади «Форпост» своєчасно виявила пересування групи окупантів, яка намагалася наблизитися до українських позицій. Координати цілей оперативно отримали оператори FPV-дронів. Далі — справа точності та злагодженої роботи. Для противника цей маршрут завершився значно раніше, ніж він розраховував, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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