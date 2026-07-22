Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
FPV-дрони знищили рашистів, які намагалися дійти до позицій Сил оборони (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215160-fpv-drony-znyschyly-rashystiv-yaki-namagalysya-diyty-do-pozyciy-syl-oborony-video.htmlРакурс
Українські FPV-дрони знищили рашистів, які намагалися наблизитися до позицій Сил оборони.
Відповідне відео сьогодні, 22 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Розвідка бригади «Форпост» своєчасно виявила пересування групи окупантів, яка намагалася наблизитися до українських позицій. Координати цілей оперативно отримали оператори FPV-дронів. Далі — справа точності та злагодженої роботи. Для противника цей маршрут завершився значно раніше, ніж він розраховував, — вказано в описі відео.