Уничтожение российского «Бука», скриншот видео

https://racurs.ua/n215192-ukrainskiy-dron-unichtojil-dorogostoyaschuu-zenitno-raketnuu-ustavku-rashistov-na-donbasse-video.html

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На Донеччині пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» одним дроном знищили російську енітно-ракетну установку «Бук-М3».

Відповідне відео сьогодні, 23 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Нова економіка війни на дуже простому прикладі: пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» одним дроном за кілька тисяч доларів завдали противнику втрат у близько 50 мільйонів доларів, — наголошують у ДПСУ.

Зазначається, що «Бук-М2» було знищено просто на марші.