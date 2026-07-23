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Ракурс
Уничтожение российского «Бука», скриншот видео

Украинский дрон уничтожил дорогостоящую зенитно-ракетную уставку рашистов на Донбассе (ВИДЕО)

23 июл 2026, 17:58
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На Донеччині пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» одним дроном знищили російську енітно-ракетну установку «Бук-М3».

Відповідне відео сьогодні, 23 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Нова економіка війни на дуже простому прикладі: пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» одним дроном за кілька тисяч доларів завдали противнику втрат у близько 50 мільйонів доларів, — наголошують у ДПСУ.

Зазначається, що «Бук-М2» було знищено просто на марші.

Окупанти не очікували такої «гарячої» зустрічі, тому, не криючись, перекидали техніку ближче до фронту. Завдяки вчасній роботі прикордонників, цей «Бук» точно більше не несе загрози, — зазначили у відомстві.

Источник: Ракурс


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