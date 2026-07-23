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Знищення російського «Бука», скріншот відео
Український дрон знищив дороговартісну зенітно-ракетну уставку рашистів на Донеччині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215192-ukrayinskyy-dron-znyschyv-dorogovartisnu-zenitno-raketnu-ustavku-rashystiv-na-donechchyni-video.htmlРакурс
На Донеччині пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» одним дроном знищили російську енітно-ракетну установку «Бук-М3».
Відповідне відео сьогодні, 23 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Нова економіка війни на дуже простому прикладі: пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» одним дроном за кілька тисяч доларів завдали противнику втрат у близько 50 мільйонів доларів, — наголошують у ДПСУ.
Зазначається, що «Бук-М2» було знищено просто на марші.
Окупанти не очікували такої «гарячої» зустрічі, тому, не криючись, перекидали техніку ближче до фронту. Завдяки вчасній роботі прикордонників, цей «Бук» точно більше не несе загрози, — зазначили у відомстві.