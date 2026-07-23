Знищення російського «Бука», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215192-ukrayinskyy-dron-znyschyv-dorogovartisnu-zenitno-raketnu-ustavku-rashystiv-na-donechchyni-video.html

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На Донеччині пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» одним дроном знищили російську енітно-ракетну установку «Бук-М3».

Відповідне відео сьогодні, 23 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Нова економіка війни на дуже простому прикладі: пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» одним дроном за кілька тисяч доларів завдали противнику втрат у близько 50 мільйонів доларів, — наголошують у ДПСУ.

Зазначається, що «Бук-М2» було знищено просто на марші.