Выявлено еще шесть фактов применения Россией боеприпасов с обедненным ураном, фото: СБУ

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Задокументовано нові факти застосування Росією проти України боєприпасів зі збідненим ураном.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Небезпечні складові виявлено в ударних дронах типу «Герань-2», якими рашисти атакували Чернігівщину протягом квітня-червня 2026 року, — розповіли у спецслужбі.

Зазначається, що:

ворог використовує радіоактивні елементи у ракетах Р-60М, які пристосував до використання на своїх БпЛА;

під час огляду місць «прильотів» російських безпілотників та радіологічного обстеження їхніх бойових частин слідчо-оперативна група та фахівці ДСНС зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів;

водночас рівень гамма-випромінювання окремих уламків ворожих дронів становив від 8,3 до 24 мкЗв/год, за допустимої санітарної норми 0,3 мкЗв/год. Такий радіаційний фон несе безпосередню загрозу здоров’ю людини та навколишньому середовищу.

«За результатами ініційованої Службою безпеки експертизи встановлено, що бойові частини цих ракет містять ядерний матеріал, ідентифікований як Уран-235 та Уран-238. Наявність радіоактивних компонентів підтверджено дозиметричним обладнанням та мобільним автоматизованим радіологічним комплексом», — розповіли у СБУ.

Після виявлення та дослідження небезпечних боєприпасів було проведено комплексні заходи для їхньої нейтралізації.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

СБУзакликає громадян бути обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів: