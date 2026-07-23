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Виявлено ще шість фактів застосування Росією боєприпасів зі збідненим ураном, фото: СБУ
Рашисти застосовують боєприпаси зі збідненим ураном під час обстрілів Чернігівщини — СБУhttps://racurs.ua/ua/n215195-rashysty-zastosovuut-boieprypasy-zi-zbidnenym-uranom-pid-chas-obstriliv-chernigivschyny-sbu.htmlРакурс
Задокументовано нові факти застосування Росією проти України боєприпасів зі збідненим ураном.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Небезпечні складові виявлено в ударних дронах типу «Герань-2», якими рашисти атакували Чернігівщину протягом квітня-червня 2026 року, — розповіли у спецслужбі.
Зазначається, що:
- ворог використовує радіоактивні елементи у ракетах Р-60М, які пристосував до використання на своїх БпЛА;
- під час огляду місць «прильотів» російських безпілотників та радіологічного обстеження їхніх бойових частин слідчо-оперативна група та фахівці ДСНС зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів;
- водночас рівень гамма-випромінювання окремих уламків ворожих дронів становив від 8,3 до 24 мкЗв/год, за допустимої санітарної норми 0,3 мкЗв/год. Такий радіаційний фон несе безпосередню загрозу здоров’ю людини та навколишньому середовищу.
«За результатами ініційованої Службою безпеки експертизи встановлено, що бойові частини цих ракет містять ядерний матеріал, ідентифікований як Уран-235 та Уран-238. Наявність радіоактивних компонентів підтверджено дозиметричним обладнанням та мобільним автоматизованим радіологічним комплексом», — розповіли у СБУ.
Після виявлення та дослідження небезпечних боєприпасів було проведено комплексні заходи для їхньої нейтралізації.
За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).
СБУзакликає громадян бути обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів:
У жодному разі не наближайтеся до таких предметів, не торкайтеся й не переміщуйте їх. Відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про небезпечну знахідку за номерами гарячих ліній: СБУ — 1516, ДСНС — 101 або Нацполіції — 102.