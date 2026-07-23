Силы обороны поразили целый ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215196-porajeny-tanker-pontonnaya-pereprava-i-drugie-vajnye-celi-genshtab.html

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Сили оборони України у ніч на сьогодні, 23 липня, уразили низку важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

танкер в акваторії Чорного моря. Він використовується для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил РФ;

понтонну переправу в районі Новоекономічного Донецької області, яку противник використовує для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів;

район зосередження живої сили противника в Горлівці Донецької області.