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Сили оборони уразили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ
Уражено танкер, понтонну переправу та інші важливі цілі — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n215196-urajeno-tanker-pontonnu-perepravu-ta-inshi-vajlyvi-cili-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України у ніч на сьогодні, 23 липня, уразили низку важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- танкер в акваторії Чорного моря. Він використовується для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил РФ;
- понтонну переправу в районі Новоекономічного Донецької області, яку противник використовує для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів;
- район зосередження живої сили противника в Горлівці Донецької області.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації, — наголошують у Генштабі.