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Сили оборони уразили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Уражено танкер, понтонну переправу та інші важливі цілі — Генштаб

23 лип 2026, 20:19
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Сили оборони України у ніч на сьогодні, 23 липня, уразили низку важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • танкер в акваторії Чорного моря. Він використовується для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил РФ;
  • понтонну переправу в районі Новоекономічного Донецької області, яку противник використовує для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів;
  • район зосередження живої сили противника в Горлівці Донецької області.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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