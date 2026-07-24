Рашисты за сутки потеряли более 1,4 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215203-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-410-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 436 тис. 100 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 410 осіб. Про це сьогодні, 24 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 201 танк;

25 тис. бойових броньованих машин;

46 тис. 646 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 968 одиниць РСЗВ;

1 тис. 516 одиниць засобів ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2 тис. 6 наземних робототехнічних комплексів;

425 тис. 240 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 938 крилатих ракет;

34 кораблі/катери;

два підводні човни;

124 тис. 787 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 454 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойових зіткнення.

Ворог учора завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 93 авіаударів, під час яких скинув 308 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 тис. 463 дрони-камікадзе та здійснили 3 тис. 230 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 25 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 16 районів зосередження живої сили противника, п’ять артилерійських систем, один пункт управління безпілотним літальними апаратами та один склад матеріально-технічного забезпечення противника.