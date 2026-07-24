Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n215211-popytku-massirovannogo-tankovogo-proryva-presekli-na-dobropolskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Добропільському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» спільно з суміжниками зупинили ворожий штурм, у який противник кинув десятки одиниць бронетехніки.

Про це сьогодні, 24 липня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідне відео.

Окупанти довго стягували залишки своєї «величі» — таких масштабних спроб прориву у нашій зоні відповідальності не було вже давно. Втім, усе це залізяччя так й лишилося спаленим у полях та вздовж посадок Донеччини, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що загалом зусиллями прикордонників-пілотів «Фенікса» було знищено: