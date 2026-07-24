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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Попытку массированного танкового прорыва пресекли на Добропольском направлении (ВИДЕО)

24 июл 2026, 13:27
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На Добропільському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» спільно з суміжниками зупинили ворожий штурм, у який противник кинув десятки одиниць бронетехніки.

Про це сьогодні, 24 липня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідне відео.

Окупанти довго стягували залишки своєї «величі» — таких масштабних спроб прориву у нашій зоні відповідальності не було вже давно. Втім, усе це залізяччя так й лишилося спаленим у полях та вздовж посадок Донеччини, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що загалом зусиллями прикордонників-пілотів «Фенікса» було знищено:

  • дев’ять танків;
  • дві бронемашини;
  • три установки «Град», які мали прикривати рух ворожої техніки;
  • кілька десятків особового складу противника.

Источник: Ракурс


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