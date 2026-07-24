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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Спробу масованого танкового прориву зупинили на Добропільському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215211-sprobu-masovanogo-tankovogo-proryvu-zupynyly-na-dobropilskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Добропільському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» спільно з суміжниками зупинили ворожий штурм, у який противник кинув десятки одиниць бронетехніки.
Про це сьогодні, 24 липня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідне відео.
Окупанти довго стягували залишки своєї «величі» — таких масштабних спроб прориву у нашій зоні відповідальності не було вже давно. Втім, усе це залізяччя так й лишилося спаленим у полях та вздовж посадок Донеччини, — розповіли у ДПСУ.
Зазначається, що загалом зусиллями прикордонників-пілотів «Фенікса» було знищено:
- дев’ять танків;
- дві бронемашини;
- три установки «Град», які мали прикривати рух ворожої техніки;
- кілька десятків особового складу противника.