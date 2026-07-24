Рашисты ударили по частному полигону в Киевской области — шесть погибших, десятки пострадавших

Последствия российского удара, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n215214-rashisty-udarili-po-chastnomu-poligonu-v-kievskoy-oblasti-shest-pogibshih-desyatki-postradavshih.html

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Російські загарбники сьогодні, 24 липня, вдень завдали балістичного удару по території Київської області. Найбільше постраждав Бучанський район, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.

За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється, — вказано в повідомленні.

Також про цей удар у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.