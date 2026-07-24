Рашисты ударили по частному полигону в Киевской области — шесть погибших, десятки пострадавших

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Последствия российского удара, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по частному полигону в Киевской области — шесть погибших, десятки пострадавшихhttps://racurs.ua/n215214-rashisty-udarili-po-chastnomu-poligonu-v-kievskoy-oblasti-shest-pogibshih-desyatki-postradavshih.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 липня, вдень завдали балістичного удару по території Київської області. Найбільше постраждав Бучанський район, є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.
За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється, — вказано в повідомленні.
Також про цей удар у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зараз триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули, — зазначив він.