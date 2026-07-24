Рашисти вдарили по приватному полігону на Київщині — шестеро загиблих, десятки постраждалих

Наслідки російського удару, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215214-rashysty-vdaryly-po-pryvatnomu-poligonu-na-kyyivschyni-shestero-zagyblyh-desyatky-postrajdalyh.html

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Російські загарбники сьогодні, 24 липня, вдень завдали балістичного удару по території Київської області. Найбільше постраждав Бучанський район, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.

За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється, — вказано в повідомленні.

Також про цей удар у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.