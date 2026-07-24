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Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео
Украинские дроны уничтожили замаскированную технику рашистов в Брянской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215215-ukrainskie-drony-unichtojili-zamaskirovannuu-tehniku-rashistov-v-bryanskoy-oblasti-video.htmlРакурс
У Брянській області РФ українські безпілотники знищили замаскований транспорт рашистів.
Відповідне відео сьогодні, 24 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Прикордонники підрозділу «Химера» 105 прикордонного загону нищать ворожий транспорт і артилерію на території Брянської області. Будь-які спроби ворога накопичити техніку біля кордону обертаються для нього новими втратами, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.