У Брянській області РФ українські безпілотники знищили замаскований транспорт рашистів.

Відповідне відео сьогодні, 24 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники підрозділу «Химера» 105 прикордонного загону нищать ворожий транспорт і артилерію на території Брянської області. Будь-які спроби ворога накопичити техніку біля кордону обертаються для нього новими втратами, — вказано в описі відео.