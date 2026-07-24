Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Украинские дроны уничтожили замаскированную технику рашистов в Брянской области (ВИДЕО)

24 июл 2026, 14:57
999

У Брянській області РФ українські безпілотники знищили замаскований транспорт рашистів.

Відповідне відео сьогодні, 24 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники підрозділу «Химера» 105 прикордонного загону нищать ворожий транспорт і артилерію на території Брянської області. Будь-які спроби ворога накопичити техніку біля кордону обертаються для нього новими втратами, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров