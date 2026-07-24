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Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Українські дрони знищили замасковану техніку рашистів у Брянській області (ВІДЕО)

24 лип 2026, 14:57
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У Брянській області РФ українські безпілотники знищили замаскований транспорт рашистів.

Відповідне відео сьогодні, 24 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники підрозділу «Химера» 105 прикордонного загону нищать ворожий транспорт і артилерію на території Брянської області. Будь-які спроби ворога накопичити техніку біля кордону обертаються для нього новими втратами, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Джерело: Ракурс


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