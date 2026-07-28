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Ракурс
Силы обороны поразили важные цели в РФ и ТОТ, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили комбинат «Приоритет» в Удмуртии — Генштаб

28 июл 2026, 11:15
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Сили оборони України вчора, 27 липня завдали ураження Федеральній державній казенній установі (ФДКУ) комбінат «Пріоритет» у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ. Цей об'єкт розташований на відстані понад 1,3 тис. км від українського кордону.

Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території підприємства. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Комбінат «Пріоритет» входить до системи державного матеріального резерву російської федерації (Росрезерв) і є стратегічним об'єктом закритого типу під воєнізованою охороною, — розповіли у Генштабі. — Виконує функції великої нафтобази державного значення — призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб.

Крsім того, 27 липня та в ніч на 28 липня уражено інші важливі об'єкти противника:

  • склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі (тимчасово окупований Крим);
  • склад безпілотників окупантів у районі Червонопопівки Луганської області.

Источник: Ракурс


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