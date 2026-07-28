Сили оборони вразили важливі цілі у РФ та на ТОТ, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n215262-syly-oborony-urazyly-kombinat-priorytet-v-udmurtiyi-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 27 липня завдали ураження Федеральній державній казенній установі (ФДКУ) комбінат «Пріоритет» у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ. Цей об'єкт розташований на відстані понад 1,3 тис. км від українського кордону.

Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території підприємства. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Комбінат «Пріоритет» входить до системи державного матеріального резерву російської федерації (Росрезерв) і є стратегічним об'єктом закритого типу під воєнізованою охороною, — розповіли у Генштабі. — Виконує функції великої нафтобази державного значення — призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб.

Крsім того, 27 липня та в ніч на 28 липня уражено інші важливі об'єкти противника: