На півдні України дрони 60-ї окремої артилерійської бригади знищили гармати, квадроцикл, особовий склад та місце злету БпЛА російських загарбників.

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Кожна ціль — це злагоджена робота розвідки, професіоналізм розрахунків і бездоганна точність артилерії, — наголошується в описі відео.