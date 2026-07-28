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Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

FPV-дроны уничтожили пушки и место взлета БпЛА рашистов на юге Украины (ВИДЕО)

28 июл 2026, 14:45
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На півдні України дрони 60-ї окремої артилерійської бригади знищили гармати, квадроцикл, особовий склад та місце злету БпЛА російських загарбників.

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Кожна ціль — це злагоджена робота розвідки, професіоналізм розрахунків і бездоганна точність артилерії, — наголошується в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


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