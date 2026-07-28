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Знищення російської воєнної техніки, скріншот відео
FPV-дрони знищили гармати та місце злету БпЛА рашистів на півдні України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215269-fpv-drony-znyschyly-garmaty-ta-misce-zletu-bpla-rashystiv-na-pivdni-ukrayiny-video.htmlРакурс
На півдні України дрони 60-ї окремої артилерійської бригади знищили гармати, квадроцикл, особовий склад та місце злету БпЛА російських загарбників.
Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Кожна ціль — це злагоджена робота розвідки, професіоналізм розрахунків і бездоганна точність артилерії, — наголошується в описі відео.
На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.