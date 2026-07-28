Уничтожение боевой части российского БпЛА, фото: Нацполиция

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Ракурс

На Житомирщині після нещодавніх російських обстрілів поліцейські провели огляд місць ураження та падіння уламків.

У результаті виявили бойову частину літального апарату, що не здетонувала. Про це сьогодні, 28 липня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Така осколково-фугасна запалювальна бойова частина БпЛА становить серйозну небезпеку, — наголошують у поліції. — Тож фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП області вилучили небезпечну знахідку та знищили на підривному майданчику.

Правоохоронці закликають громадян: