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Ракурс
Знешкодження бойової частини російського БпЛА, фото: Нацполіція

Бойову частину російського БпЛА знешкодили на Житомирщині (ФОТО)

28 лип 2026, 15:11
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На Житомирщині після нещодавніх російських обстрілів поліцейські провели огляд місць ураження та падіння уламків.

У результаті виявили бойову частину літального апарату, що не здетонувала. Про це сьогодні, 28 липня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Така осколково-фугасна запалювальна бойова частина БпЛА становить серйозну небезпеку, — наголошують у поліції. — Тож фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП області вилучили небезпечну знахідку та знищили на підривному майданчику.

Правоохоронці закликають громадян:

  • не підходите до місць падіння боєприпасів та БпЛА після обстрілів;
  • у жодному разі не торкатися та не переносите боєприпаси та уламки, не демонтувати їхні частини;
  • у разі виявлення підозрілих предметів слід обмежити доступ до небезпечної території (за можливості) та негайно телефонувати за номером 102 чи 112.

Знешкодження бойової частини російського БпЛА, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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