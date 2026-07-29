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Ракурс
Ликвидация пожара в Одесской области, фото: ГСЧС

В Одесской области ликвидируют масштабный пожар на полях орошения (ФОТО)

29 июл 2026, 14:57
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Одеські рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на полях зрошення.

Про це сьогодні, 29 липня повідомила прес-служба ДСНС Одещини.

Хоча відкритих осередків вогню вже немає, триває тління болотяно-водної рослинності, яке спричиняє інтенсивне задимлення та потребує постійного контролю й проливання окремих ділянок, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що локалізацію пожежі суттєво ускладнюють:

  • сильний вітер;
  • спека;
  • заболочена місцевість;
  • повна відсутність під’їзних шляхів;
  • вимушені перерви через повітряні тривоги.

Рятувальники працюють цілодобово у надскладних умовах. Для безперебійної подачі води залучено насосну станцію, підключену безпосередньо до водойми, — зазначили у ДСНС. —  З повітря обстановку постійно контролюють безпілотні літальні апарати, які допомагають виявляти приховані осередки тління там, куди пожежно-рятувальна техніка дістатися не може.

У ДСНС додали, що ситуація перебуває під контролем. Рятувальники роблять усе для якнайшвидшої повної локалізації наслідків пожежі.

Минулого тижня видання «Суспільне» з посиланням на прес-службу ДСНС повідомляло, що вдень 20 липня надійшло повідомлення про загоряння очерету на полях зрошення на Одещині. Тоді повідомлялося, що пожежу локалізували на площі вісім гектарів, а 21 липня о 09.02 оголосили про її ліквідацію.

Ліквідація пожежі на Одещині, фото: ДСНС

Джерело: ДСНС, «Суспільне»

Источник: Ракурс


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