Ракурсhttps://racurs.ua/
Ліквідація пожежі на Одещині, фото: ДСНС
На Одещині ліквідовують масштабну пожежу на полях зрошення (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215297-na-odeschyni-likvidovuut-masshtabnu-pojeju-na-polyah-zroshennya-foto-video.htmlРакурс
Одеські рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на полях зрошення.
Про це сьогодні, 29 липня повідомила прес-служба ДСНС Одещини.
Хоча відкритих осередків вогню вже немає, триває тління болотяно-водної рослинності, яке спричиняє інтенсивне задимлення та потребує постійного контролю й проливання окремих ділянок, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що локалізацію пожежі суттєво ускладнюють:
- сильний вітер;
- спека;
- заболочена місцевість;
- повна відсутність під’їзних шляхів;
- вимушені перерви через повітряні тривоги.
Рятувальники працюють цілодобово у надскладних умовах. Для безперебійної подачі води залучено насосну станцію, підключену безпосередньо до водойми, — зазначили у ДСНС. — З повітря обстановку постійно контролюють безпілотні літальні апарати, які допомагають виявляти приховані осередки тління там, куди пожежно-рятувальна техніка дістатися не може.
У ДСНС додали, що ситуація перебуває під контролем. Рятувальники роблять усе для якнайшвидшої повної локалізації наслідків пожежі.
Минулого тижня видання «Суспільне» з посиланням на прес-службу ДСНС повідомляло, що вдень 20 липня надійшло повідомлення про загоряння очерету на полях зрошення на Одещині. Тоді повідомлялося, що пожежу локалізували на площі вісім гектарів, а 21 липня о 09.02 оголосили про її ліквідацію.
Джерело: ДСНС, «Суспільне»