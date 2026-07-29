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Последствия удара по «Богодуховскому молокозаводу», фото: «Зоря+Вісник Богодухівщини»

«Богодуховский молокозавод» останавливал работу после удара российских БпЛА (ФОТО)

29 июл 2026, 19:43
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«Богодухівський молокозавод» на Харківщині зупиняє роботу на невизначений термін після ударів російських БпЛА.

Про це сьогодні, 29 липня, повідомило видання «Зоря+Вісник Богодухівщини» з посиланням на директора підприємства Дмитра Мурашкіна.

За словами директора, це була вже не перша атака на підприємство — окупанти системно намагаються зупинити або паралізувати його роботу. Проте цього разу пошкодження настільки серйозні, що можливості відновити виробництво наразі немає. Підприємство змушене зупинити роботу на невизначений термін.

Наслідки удару по «Богодухівському молокозаводу», фото: «Зоря+Вісник Богодухівщини»

Джерело: «Зоря+Вісник Богодухівщини»


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