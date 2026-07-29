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Наслідки удару по «Богодухівському молокозаводу», фото: «Зоря+Вісник Богодухівщини»

«Богодухівський молокозавод» зупиняв роботу після удару російських БпЛА (ФОТО)

29 лип 2026, 19:43
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«Богодухівський молокозавод» на Харківщині зупиняє роботу на невизначений термін після ударів російських БпЛА.

Про це сьогодні, 29 липня, повідомило видання «Зоря+Вісник Богодухівщини» з посиланням на директора підприємства Дмитра Мурашкіна.

За словами директора, це була вже не перша атака на підприємство — окупанти системно намагаються зупинити або паралізувати його роботу. Проте цього разу пошкодження настільки серйозні, що можливості відновити виробництво наразі немає. Підприємство змушене зупинити роботу на невизначений термін.

Наслідки удару по «Богодухівському молокозаводу», фото: «Зоря+Вісник Богодухівщини»

Джерело: «Зоря+Вісник Богодухівщини»


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