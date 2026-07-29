Наслідки удару по «Богодухівському молокозаводу», фото: «Зоря+Вісник Богодухівщини»

https://racurs.ua/ua/n215305-bogoduhivskyy-molokozavod-zupynyav-robotu-pislya-udaru-rosiyskyh-bpla-foto.html

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«Богодухівський молокозавод» на Харківщині зупиняє роботу на невизначений термін після ударів російських БпЛА.

Про це сьогодні, 29 липня, повідомило видання «Зоря+Вісник Богодухівщини» з посиланням на директора підприємства Дмитра Мурашкіна.

За словами директора, це була вже не перша атака на підприємство — окупанти системно намагаються зупинити або паралізувати його роботу. Проте цього разу пошкодження настільки серйозні, що можливості відновити виробництво наразі немає. Підприємство змушене зупинити роботу на невизначений термін.

Джерело: «Зоря+Вісник Богодухівщини»