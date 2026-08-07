Частная ПВО уже сбила более 50 воздушных целей

В Украине действуют группы частных ПВО, фото: ChatGPT

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Вогневі групи приватної протиповітряної оборони, до якої вже долучилися понад 50 компаній, майже 400 разів залучалися до бойового чергування та збили понад 50 повітряних цілей.

Про це сьогодні, 7 липня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на начальника одного з відділів центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ Владислава Волошина.

За словами Волошина, інтеграція приватних підприємств у систему захисту українського неба дала змогу посилити охорону критичних підприємств без втрати оборонних спроможностей держави та без відволікання підрозділів Повітряних сил. Зокрема:

для координації роботи приватних підрозділів ППО створено спеціальну систему інформаційної підтримки та координаційну раду;

самі групи отримують необхідну інформацію і працюють у складі державної системи протиповітряної оборони.

Розвиток системи приватної ППО є перспективним напрямком, адже він дає змогу асиметрично відповідати на загрози повітряних ударів ворога, — наголосив Волошин. — Крім того, така система дозволяє підприємствам, які виявили зацікавленість, самостійно забезпечувати захист своїх виробничих потужностей.

З огляду на нинішню ситуацію, коли ворог дедалі частіше атакує об'єкти критичної інфраструктури та великі склади під Києвом, система приватної ППО має значний потенціал. Тому ми й надалі будемо її розвивати, — додав він.

Джерело: «Укрінформ»