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Последствия российского обстрела Славянска, фото: Вадим Лях
Рашисты пять раз обстреляли Славянск — повреждены многоэтажки (ФОТО)https://racurs.ua/n215489-rashisty-pyat-raz-obstrelyali-slavyansk-povrejdeny-mnogoetajki-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 серпня, та вранці п’ять разів обстріляли місто Слов’янськ на Донеччині. Поранено жінку, пошкоджені багатоповерхівки, АЗС та склади. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.
Для атак ворог застосував FPV-дрони та БпЛА «Молнія-2».
Пошкоджено дві багатоповерхівки, автівки, павільйони на одному з ринків, складські приміщення, АЗС. Поранено жінку. Їй надається медична допомога, — розповів Лях.