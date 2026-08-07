Последствия российского обстрела Славянска, фото: Вадим Лях

https://racurs.ua/n215489-rashisty-pyat-raz-obstrelyali-slavyansk-povrejdeny-mnogoetajki-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 серпня, та вранці п’ять разів обстріляли місто Слов’янськ на Донеччині. Поранено жінку, пошкоджені багатоповерхівки, АЗС та склади. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Для атак ворог застосував FPV-дрони та БпЛА «Молнія-2».