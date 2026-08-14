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Мужчина в Киеве прыгнул в бочку со смолой для ограбления, фото: Нацполиция
В Киеве мужчина прыгнул в бочку со смолой, чтобы ограбить магазин (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215628-v-kieve-mujchina-prygnul-v-bochku-so-smoloy-chtoby-ograbit-magazin-foto.htmlРакурс
У Києві чоловік стрибнув у бочку зі смолою, щоб стати «непомітним» у темряві та пограбувати крамницю.
Про це сьогодні, 14 серпня, повідомила прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що все сталось позаминулої ночі у приміщенні продуктового супермаркету у Святошинському районі:
- 26-річний місцевий житель вирішив обікрасти крамницю, використавши дуже незвичний спосіб маскування. Для цього заліз у бочку зі смолою, що стояла на території будівництва, сподіваючись таким чином злитися з темрявою;
- надалі чоловік пошкодив ногою скляні двері та проник у приміщення, де наскладав у мішок цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та вологі серветки. Забрати більше завадили охоронці закладу, від яких він кинувся тікати;
- але й на цьому порушник не зупинився — дорогою додому він почав жбурляти каміння у вікна ліцею. У цей момент його з мішком краденого і виявили правоохоронці. Чоловіка затримали.
Втім, найважча частина роботи чекала на поліцейських вже після. Щоб доправити чоловіка до управління поліції та допитати — його треба було відмити. Для цього правоохоронці витратили понад п’ять годин, щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу, — зазначили у поліції.