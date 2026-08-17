Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинские АЭС доказали эффективность при высоких температурах, фото: «Энергоатом»

Украинские АЭС не снижали мощность энергоблоков в период высоких температур — Укрэнерго

17 авг 2026, 15:29
999

Українські АЕС проходять аномальну спеку без зниження потужності діючих енергоблоків.

Про це сьогодні, 17 серпня, повідомила прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Спека впливає на роботу європейських атомних станцій: у кількох країнах операторам АЕС довелося зупиняти роботу блоків. Наші атомні станції витримують таку спеку, — наголосив т. в. о. голови правління «Енергоатому» Павло Ковтонюк.

Нещодавно висока температура повітря і спричинене цим обміління річки Дунай призвели зупинку кількох європейських АЕС.

В «Енергоатомі зазначають, що:

  • системи охолодження українських атомних реакторів витримують високі температури, завдяки чому аномальна спека не має такого впливу на експлуатацію енергоблоків;
  • стабільна робота вітчизняної атомної генерації є одним із чинників, що дозволяє Україні уникати відключень електроенергії під час літньої спеки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров