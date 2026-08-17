Украинские АЭС доказали эффективность при высоких температурах, фото: «Энергоатом»

https://racurs.ua/n215653-ukrainskie-aes-ne-snijali-moschnost-energoblokov-v-period-vysokih-temperatur-ukrenergo.html

Ракурс

Українські АЕС проходять аномальну спеку без зниження потужності діючих енергоблоків.

Про це сьогодні, 17 серпня, повідомила прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Спека впливає на роботу європейських атомних станцій: у кількох країнах операторам АЕС довелося зупиняти роботу блоків. Наші атомні станції витримують таку спеку, — наголосив т. в. о. голови правління «Енергоатому» Павло Ковтонюк.

Нещодавно висока температура повітря і спричинене цим обміління річки Дунай призвели зупинку кількох європейських АЕС.

В «Енергоатомі зазначають, що: