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Українські АЕС довели ефективність за високих температур, фото: «Енергоатом»

Українські АЕС не знижували потужність енергоблоків у період високих температур — Укренерго

17 сер 2026, 15:29
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Українські АЕС проходять аномальну спеку без зниження потужності діючих енергоблоків.

Про це сьогодні, 17 серпня, повідомила прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Спека впливає на роботу європейських атомних станцій: у кількох країнах операторам АЕС довелося зупиняти роботу блоків. Наші атомні станції витримують таку спеку, — наголосив т. в. о. голови правління «Енергоатому» Павло Ковтонюк.

Нещодавно висока температура повітря і спричинене цим обміління річки Дунай призвели зупинку кількох європейських АЕС.

В «Енергоатомі зазначають, що:

  • системи охолодження українських атомних реакторів витримують високі температури, завдяки чому аномальна спека не має такого впливу на експлуатацію енергоблоків;
  • стабільна робота вітчизняної атомної генерації є одним із чинників, що дозволяє Україні уникати відключень електроенергії під час літньої спеки.

Джерело: Ракурс


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