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Ракурс
В Україні – відключення електроенергії у низці областей, фото: Wikimedia Commons

У семи областях сталися знеструмлення через російські обстріли — Укренерго

22 вер 2026, 11:47
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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 22 вересня, через російські дронові атаки та артилерійські обстріли є нові знеструмлення у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів, — зазначили у компанії.

Крім того, через несприятливі погодні умови (сильний дощ та вітер) на ранок є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.

Загалом в Україні сьогодні споживання електроенергії зросло:

  • станом на 09.30 воно було на 4,5% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок, 21 вересня;
  • причина зростання споживання — хмарна та дощова погода у більшості областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Враховуючи погодні умови, є необхідність в ощадливому енергоспоживанні протягом всього дня — з 10.00 до 22.00, — наголошують в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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