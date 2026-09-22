В Україні – відключення електроенергії у низці областей, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 22 вересня, через російські дронові атаки та артилерійські обстріли є нові знеструмлення у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів, — зазначили у компанії.

Крім того, через несприятливі погодні умови (сильний дощ та вітер) на ранок є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.

Загалом в Україні сьогодні споживання електроенергії зросло:

станом на 09.30 воно було на 4,5% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок, 21 вересня;

причина зростання споживання — хмарна та дощова погода у більшості областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.