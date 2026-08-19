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Ирина Мудрая, фото: Офис президента
НАБУ и САП пришли с обысками к заместителю руководителя ОП Мудрой — СМИhttps://racurs.ua/n215697-nabu-i-sap-prishli-s-obyskami-k-zamestitelu-rukovoditelya-op-mudroy-smi.htmlРакурс
НАБУ і САП у межах спецоперації, про яку було оголошено раніше сьогодні, проводять обшуки у народного депутата Вадима Столара (член депутатської групи «Відновлення України», обраний до парламенту за списком забороненої тепер партії «Опозиційна платформа — За життя»), та заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.
Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела у бізнесових та політичних колах.
Нагадаємо, сьогодні, 19 серпня, вранці прес-служба НАБУ повідомила про проведення спецоперації «із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб».
Джерело: «Українська правда»
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