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Ракурс
Ірина Мудра, фото: Офіс президента

НАБУ і САП прийшли з обшуками до заступниці керівника ОП Мудрої — ЗМІ

19 сер 2026, 10:04
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НАБУ і САП у межах спецоперації, про яку було оголошено раніше сьогодні, проводять обшуки у народного депутата Вадима Столара (член депутатської групи «Відновлення України», обраний до парламенту за списком забороненої тепер партії «Опозиційна платформа — За життя»), та заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела у бізнесових та політичних колах.

Нагадаємо, сьогодні, 19 серпня, вранці прес-служба НАБУ повідомила про проведення спецоперації «із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб».

Джерело: «Українська правда»


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