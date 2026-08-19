НАБУ осуществляет спецоперации по разоблачению топ-коррупции, скриншот видео

https://racurs.ua/n215700-operaciya-forest-gamp-nabu-opublikovala-video-s-zapisyami-razgovorov-figurantov-top-korrupcii.html

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Національне антикорупційне бюро опублікувало коротке відео із фрагментом запису, зробленим під час стеження за учасниками схеми топ-корупції.

Ця спецоперації з ліквідації високорівневої корупційної схеми отримала назву «Форест Гамп».

На оприлюднених записах є згадки про Офіс президента, а також лунають фрази:

«Только недоумок может записать на своих детей ворование денег и оплату еще их учебы»;

«Ну, там 4 мешка».

Більше деталей щодо змісту цієї розмови НАБУ наразі не розкриває.

Також антикорупційне бюро повідомило, що в ході обшуків в межах цієї спецоперації виявили документ, який містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Документ під назвою «Точка зламу дискусії щодо антикорупційної інфраструктури» містить комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК.