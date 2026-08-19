НАБУ, разоблачило лиц, легализовавших 150 млн грн для уплаты залога фигуранту «Мидас», скриншот видео

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Національне антикорупційне бюро оприлюднило ще одне відео стосовно спецоперації «Форест Гамп».

У НАБУ зазначають, що викрито осіб, які легалізували 150 млн грн для сплати застави одному з фігурантів справи «Мідас»

НАБУ та САП викрили групу осіб, які організували та забезпечувала легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 млн грн готівкою, які за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі «Мідас», — розповіли у НАБУ.

Видання «Європейська правда» зазначає, що йдеться про сплату застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. До складу групи, за даними слідства, входили:

заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;

ексдепутат Максим Микитась;

депутат колишньої ОПЗЖ Вадим Столар;

голова наглядової ради «Сенс Банку» Микола Гладишенко;

голова правління «Сенс Банку» Олег Ступак;

інші особи.

Їм повідомили про підозру.

Зазначається, що на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над «Сенс Банком» з допомогою Тимура Міндіча зі справи «Мідас». Після цього організація стала використовувати його для легалізації коштів.

Також детективи зафіксували спроби втручання щодо впровадження підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів. Зокрема йдеться про громадську раду контролю НАБУ.

Джерело: НАБУ, «Європейська правда»