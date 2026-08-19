Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя ОП

Зеленский уволил Ирину Мудрую, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n215705-zelenskiy-uvolil-irinu-mudruu-s-doljnosti-zamestitelya-rukovoditelya-op.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, звільнив Ірину Мудру з посади заступника керівника Офісу президента.

Відповідний указ № 734/2026 сьогодні, 19 серпня, опублікований на сайті Офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні вранці НАБУ та САП повідомили, що проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участю високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Раніше сьогодні видання «Українська правда» повідомляло, що НАБУ і САП у межах спецоперації проводять обшуки у народного депутата Вадима Столара та заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

Джерело: Офіс президента, «Українська правда»