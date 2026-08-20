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Ракурс
Последствия российской атаки по Житомиру, фото: ГСЧС

В Житомирской области два человека пострадали в результате российской атаки по логистике (ФОТО)

20 авг 2026, 14:56
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Рашисти здійснили чергову атаку на Житомирщину — постраждали двоє людей.

Про це сьогодні, 20 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Через ворожий удар по логістичній інфраструктурі виникла пожежа. Наразі загоряння рятувальники ліквідували, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської атаки по Житомиру, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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