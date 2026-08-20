Последствия российской атаки по Житомиру, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n215734-v-jitomirskoy-oblasti-dva-cheloveka-postradali-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-po-logistike-foto.html

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Рашисти здійснили чергову атаку на Житомирщину — постраждали двоє людей.

Про це сьогодні, 20 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.