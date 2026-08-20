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Наслідки російської атаки по Житомиру, фото: ДСНС
На Житомирщині двоє людей постраждали внаслідок російської атаки по логістиці (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215734-na-jytomyrschyni-dvoie-ludey-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-po-logistyci-foto.htmlРакурс
Рашисти здійснили чергову атаку на Житомирщину — постраждали двоє людей.
Про це сьогодні, 20 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Через ворожий удар по логістичній інфраструктурі виникла пожежа. Наразі загоряння рятувальники ліквідували, — розповіли у відомстві.