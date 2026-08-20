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Последствия российских ударов по Краматорску, фото: Донецкая ОВА

Рашисты атаковали Краматорск девятью КАБами — 11 раненых (ФОТО)

20 авг 2026, 17:51
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Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, завдали дев’ять ударів по місту Краматорську на Донеччині.

За попередніми даними, для ударів ворог задіяв дев’ять керованих авіабомб ФАБ-250. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі відомо про 11 поранених.

Також авіаудари призвели до таких наслідків:

  • пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, торговельні об'єкти, бібліотеку та критичну інфраструктуру;
  • на одному з об'єктів рятувальники продовжують гасити пожежу.

Пошуково-рятувальна операція триває, остаточна кількість жертв та обсяги пошкоджень встановлюються.

Наслідки російських ударів по Краматорську, фото: Донецька ОВА

Источник: Ракурс


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