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Ракурс
Наслідки російських ударів по Краматорську, фото: Донецька ОВА

Рашисти атакували Краматорськ дев’ятьма КАБами — 11 поранених (ФОТО)

20 сер 2026, 17:51
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Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, завдали дев’ять ударів по місту Краматорську на Донеччині.

За попередніми даними, для ударів ворог задіяв дев’ять керованих авіабомб ФАБ-250. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі відомо про 11 поранених.

Також авіаудари призвели до таких наслідків:

  • пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, торговельні об'єкти, бібліотеку та критичну інфраструктуру;
  • на одному з об'єктів рятувальники продовжують гасити пожежу.

Пошуково-рятувальна операція триває, остаточна кількість жертв та обсяги пошкоджень встановлюються.

Наслідки російських ударів по Краматорську, фото: Донецька ОВА

Джерело: Ракурс


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