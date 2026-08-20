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Наслідки російських ударів по Краматорську, фото: Донецька ОВА
Рашисти атакували Краматорськ дев’ятьма КАБами — 11 поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215739-rashysty-atakuvaly-kramatorsk-dev-yatma-kabamy-11-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, завдали дев’ять ударів по місту Краматорську на Донеччині.
За попередніми даними, для ударів ворог задіяв дев’ять керованих авіабомб ФАБ-250. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Наразі відомо про 11 поранених.
Також авіаудари призвели до таких наслідків:
- пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, торговельні об'єкти, бібліотеку та критичну інфраструктуру;
- на одному з об'єктів рятувальники продовжують гасити пожежу.
Пошуково-рятувальна операція триває, остаточна кількість жертв та обсяги пошкоджень встановлюються.