Наслідки російських ударів по Краматорську, фото: Донецька ОВА

https://racurs.ua/ua/n215739-rashysty-atakuvaly-kramatorsk-dev-yatma-kabamy-11-poranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, завдали дев’ять ударів по місту Краматорську на Донеччині.

За попередніми даними, для ударів ворог задіяв дев’ять керованих авіабомб ФАБ-250. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі відомо про 11 поранених.

Також авіаудари призвели до таких наслідків:

пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, торговельні об'єкти, бібліотеку та критичну інфраструктуру;

на одному з об'єктів рятувальники продовжують гасити пожежу.

Пошуково-рятувальна операція триває, остаточна кількість жертв та обсяги пошкоджень встановлюються.