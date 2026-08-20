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Ракурс
Российские захватчики продолжают атаковать критическую инфраструктуру, фото: «Укринформ»

Россияне впервые за несколько месяцев целенаправленно атаковали критическую инфраструктуру Киева — Кличко

20 авг 2026, 19:56
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Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, в другій половині дня цілеспрямовано атакували критичну інфраструктуру Києва.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури, — розповів Кличко.

Він зазначив, що у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів Києва можуть бути перебої з подачею гарячої води.

Фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури, — додав Кличко.

Источник: Ракурс


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