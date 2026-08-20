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Російські загарбники продовжують атакувати критичну інфраструктуру, фото: «Укрінформ»
Росіяни вперше за кілька місяців цілеспрямовано атакували критичну інфраструктуру Києва — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n215743-rosiyany-vpershe-za-kilka-misyaciv-cilespryamovano-atakuvaly-krytychnu-infrastrukturu-kyieva.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, в другій половині дня цілеспрямовано атакували критичну інфраструктуру Києва.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури, — розповів Кличко.
Він зазначив, що у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів Києва можуть бути перебої з подачею гарячої води.
Фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури, — додав Кличко.