Російські загарбники продовжують атакувати критичну інфраструктуру, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n215743-rosiyany-vpershe-za-kilka-misyaciv-cilespryamovano-atakuvaly-krytychnu-infrastrukturu-kyieva.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, в другій половині дня цілеспрямовано атакували критичну інфраструктуру Києва.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури, — розповів Кличко.

Він зазначив, що у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів Києва можуть бути перебої з подачею гарячої води.