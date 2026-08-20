Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n215747-podorojala-voyna-resursa-nujno-bolshe-zelenskiy.html

Ракурс

Війна подорожчала. Пошук необхідного фінансового ресурсу є спільним завданням для всієї держави.

Про це сьогодні, 20 серпня, під час представлення нового міністра оборони заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що ворог використовує проти України все більше інструментів і Україні потрібно не лише захищатись, а й більш активно діяти.

Я вважаю, що це найбільший виклик, який в нас був. Подорожчала війна, і це факт. Ресурсу треба більше, — наголосив він. — Нам треба не тільки захищатись, а більш активно діяти. На все це потрібен ресурс. Це також має бути спільною роботою всієї держави.

Зеленський додав, що частину дефіциту фінансування можна буде закрити рішеннями українського парламенту.