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Россияне активно атакуют украинские АЗС, фото: ГСЧС

300 АЗС за полгода поразили рашисты в Украине — Шмигаль

21 авг 2026, 15:10
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Російські загарбники за останні півроку атакували або зруйнували понад 300 автозаправних станцій в Україні.

Про це сьогодні, 21 серпня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль, повідомляє «Громадське».

Це, звичайно, вагомі втрати для нашої економіки. Електроенергетичний комплекс постраждав взагалі дуже суттєво, — наголосив Шмигаль. — Тому в цьому діалозі з бізнесом ми шукаємо варіанти, як надати відповідне страхування бізнесу, створивши відповідний фонд. Триває діалог і на рівні Міністерства фінансів, і на рівні бізнесу.

Шмигаль також зазначив, що Кабмін працює над формуванням запасів нафтопродуктів на зиму, зокрема для живлення генераторів та для потреб об'єктів критичної інфраструктури.

Джерело: «Громадське»

Источник: Ракурс


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