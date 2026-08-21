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Ракурс
Росіяни активно атакують українські АЗС, фото: ДСНС

300 АЗС за півроку уразили рашисти в Україні — Шмигаль

21 сер 2026, 15:10
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Російські загарбники за останні півроку атакували або зруйнували понад 300 автозаправних станцій в Україні.

Про це сьогодні, 21 серпня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль, повідомляє «Громадське».

Це, звичайно, вагомі втрати для нашої економіки. Електроенергетичний комплекс постраждав взагалі дуже суттєво, — наголосив Шмигаль. — Тому в цьому діалозі з бізнесом ми шукаємо варіанти, як надати відповідне страхування бізнесу, створивши відповідний фонд. Триває діалог і на рівні Міністерства фінансів, і на рівні бізнесу.

Шмигаль також зазначив, що Кабмін працює над формуванням запасів нафтопродуктів на зиму, зокрема для живлення генераторів та для потреб об'єктів критичної інфраструктури.

Джерело: «Громадське»

Джерело: Ракурс


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