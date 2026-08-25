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Ракурс
Последствия российской атаки на Черниговщину, фото: ГСЧС

Масштабный пожар возник на Черниговщине из-за российских обстрелов (ФОТО, ВИДЕО)

25 авг 2026, 10:46
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Російські загарбники з вечора вчорашнього дня, 24 серпня, та протягом ночі атакували Корюківський район Чернігівської області.

Під удар потрапило підприємство, де виникла пожежа загальною площею понад 3 тис. кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, пожежі зафіксовані на території об'єктів дорожнього та лісового господарств, а також приватних підприємств, — розповіли у відомстві.

Всі займання вже ліквідовані, інформація про постраждалих не надходила.

Наслідки російської атаки на Чернігівщину, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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