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Наслідки російської атаки на Чернігівщину, фото: ДСНС
Масштабна пожежа виникла на Чернігівщині через російські обстріли (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215807-masshtabna-pojeja-vynykla-na-chernigivschyni-cherez-rosiyski-obstrily-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники з вечора вчорашнього дня, 24 серпня, та протягом ночі атакували Корюківський район Чернігівської області.
Під удар потрапило підприємство, де виникла пожежа загальною площею понад 3 тис. кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Крім того, пожежі зафіксовані на території об'єктів дорожнього та лісового господарств, а також приватних підприємств, — розповіли у відомстві.
Всі займання вже ліквідовані, інформація про постраждалих не надходила.