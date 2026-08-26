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Последствия российского удара по спасателям в Херсоне, фото: ГСЧС
Рашисты нанесли повторный удар по спасателям в Херсоне — пострадал человек (ФОТО)https://racurs.ua/n215846-rashisty-nanesli-povtornyy-udar-po-spasatelyam-v-hersone-postradal-chelovek-foto.htmlРакурс
У Херсоні російські війська завдали повторного удару FPV-дроном по автоцистерні ДСНС під час ліквідації наслідків російської атаки.
Про це сьогодні, 26 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок цієї російської атаки:
- пошкоджений пожежний автомобіль;
- постраждав водій, його доставили до лікарні.
Росіяни вкотре цинічно атакували тих, хто в найнебезпечніших умовах приходить на допомогу людям, — наголошують у ДСНС.