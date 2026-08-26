Последствия российского удара по спасателям в Херсоне, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n215846-rashisty-nanesli-povtornyy-udar-po-spasatelyam-v-hersone-postradal-chelovek-foto.html

Ракурс

У Херсоні російські війська завдали повторного удару FPV-дроном по автоцистерні ДСНС під час ліквідації наслідків російської атаки.

Про це сьогодні, 26 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок цієї російської атаки:

пошкоджений пожежний автомобіль;

постраждав водій, його доставили до лікарні.