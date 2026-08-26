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Ракурс
Последствия российского удара по спасателям в Херсоне, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли повторный удар по спасателям в Херсоне — пострадал человек (ФОТО)

26 авг 2026, 16:27
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У Херсоні російські війська завдали повторного удару FPV-дроном по автоцистерні ДСНС під час ліквідації наслідків російської атаки.

Про це сьогодні, 26 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок цієї російської атаки:

  • пошкоджений пожежний автомобіль;
  • постраждав водій, його доставили до лікарні.

Росіяни вкотре цинічно атакували тих, хто в найнебезпечніших умовах приходить на допомогу людям, — наголошують у ДСНС.

Наслідки російського удару по рятувальниках у Херсоні, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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